الدوري الإيطالي يُغازل نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أكد جواو سانتوس، وكيل الإيطالي جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، أن موكله لن يمانع في العودة للدوري الإيطالي في يوم من الأيام.

وتحدث سانتوس لـ راديو سبورتيفا قائلًا: أعتقد أن جورجينيو قادر بالفعل على التألق في بطولة كأس أمم أوروبا، وفي النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

وتابع سانتوس: جورجينيو يملك الرغبة بالفعل في العودة للدوري الإيطالي وأي شيء قد يحدث في المستقبل.

ونجح المنتخب الإيطالي أمس السبت في تحقيق فوز مهم على حساب منتخب اليونان بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمم أوروبا 2020.

وحاول المنتخب الإيطالي خلال الشوط الأول من المباراة إحراز هدف التقدم، حيث سيطر على الكرة وتراجع المنتخب اليوناني من أجل القيام بالواجبات الدفاعية.

ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كشر المنتخب الإيطالي عن أنيابه، حيث تمكن نجم تشيلسي الإنجليزي، جورجينيو من إحراز الهدف الأول للمنتخب الإيطالي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والستين.

وسجل نجم يوفنتوس الإيطالي، فريدريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني للأتزوري في الدقيقة الـ80 ليتأهل منتخب إيطاليا إلى يورو 2020.