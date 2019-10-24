الشباب لا يخسر على أرضه ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الأمير خالد بن سلطان، مساء اليوم الخميس، مباراة الشباب ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب ضد الوحدة

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى الشباب ضد الوحدة خلال المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب الليوث ووسط جماهيره في بطولة الدوري.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المباريات السبع التي لعبها على أرضه ضد الوحدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في 3 مواجهات.

وأضافت شبكة “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه ضد الوحدة في آخر مواجهتين على أرضه.

وقبل مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ12 نقطة.