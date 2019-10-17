القبض على 3 مواطنين ضربوا عاملًا في محطة محروقات بالرياض
جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 3 مواطنين ضربوا عاملًا في محطة محروقات بالرياض

2019/10/17
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على 3 مواطنين تعدوا على أحد العاملين في محطة محروقات في محافظة الدلم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم.

ولفت إلى أن المقبوض عليهم أقروا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، فيما جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.


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