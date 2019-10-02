المسابقات تُوضح السبب وراء تأجيل مباراة النصر والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

أوضح أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، الأسباب التي أدت إلى تأجيل مباراة النصر والفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد أحمد الراشد عبر حسابه في تويتر قائلًا: الجماهير الرياضية الكريمة، فقط للتوضيح أكثر بخصوص تأجيل مباراة النصر والفيصلي، البيان المرفق باعتقادي واضح لكن لزيادة التأكيد على أننا نعمل في صالح وخدمة جميع الأندية سواسية وصادق النية أمام الله رب العالمين، حسب توجيه الإخوان في هيئة الرياضة وهي الجهة المسؤولة عن جميع الملاعب بخطاب رسمي.

وأضاف الراشد: أولًا ملعب الملز غير جاهز لأعمال الصيانة وملعب الملك فهد مشغول بفعاليات هيئة الترفيه التي لم تكن معلنة قبل جدولة الدوري.

وتابع رئيس لجنة المسابقات: عدم نقل الذهاب والإياب “عكس” فيها ضرر لنادي النصر المستضيف، حيث سيلعب حينها 4 مباريات خارج أرضه، وهذا غير عادل للمصلحة العامة التنافسية، بالإضافة لوجود مباراة أخرى، بنفس اليوم في ملعب المجمعة.

وأكمل أحمد الراشد حديثه قائلًا: ملعب النصر غير جاهز لإقامة المباريات وملعب الجامعة لنادي الهلال بعقد خاص، وأكرر نحن في لجنة المسابقات من نُقرر ولا يتدخل أحد في عملنا.

وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، تأجيل مباراة النصر والفيصلي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إثارة الكثير من الجدل حول تأجيل موعد المباراة.

وأوضحت التقارير أن إدارة الفيصلي متمسكة بعدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة؛ تحسبًا لـ حدوث أزمة في جدول الفريق العنابي.

وأتى قرار لجنة المسابقات مخالف لما يتمناه النادي الفيصلي، ليتسبب في أزمة ثالثة بين النصر والفيصلي خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الأزمة الأولى بين النصر والفيصلي، بدأت عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

أما الأزمة الثانية فكان إصرار الفيصلي على عدم تأجيل مباراة النصر لأكثر من 24 ساعة، حيث رفض العالمي خوض المباراة في المجمعة بعد غلق ملعبي الملك فهد والملز استعدادًا لموسم الرياض.

وجاءت الأزمة الثالثة عندما كشف فهد المدلج رئيس الفيصلي أنه تفاجأ بتأجيل مباراة فريقه ضد النصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح من المقرر إقامة مباراة النصر والفيصلي يوم 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.