حان وقت القهوة .. ماذا تعرف عن هذا المشروب السحري ؟

المواطن - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “حان وقت القهوة” حيث تصدر الترند في المملكة والمنطقة العربية، خلال الساعات الماضية.

وعلقت مغردة عبر الوسم بقولها: “وما بين الهدوء والخيال .. وما بين الضجيج والواقع .. رشفة قهوة تبهج النفس”.

وقالت أخرى: “كل الحب لفنجان قهوتي الذي ينسيني الزمان والمكان … وصخب الحاضرين والغائبين !!”.

بينما كشفت أخرى عن أسرار إعدادها للقهوة بقولها: “قهوتي عربية بالهيل والزعفران وأنا اللي أسوي قهوتي واضبطها على مزاجي”.

يذكر أن الكثير من الناس يفتخرون في طريقة إعدادهم للقهوة، وبعضهم حتى أتقن صنع القهوة إلى درجة التفنن الحقيقي، ورغم ذلك إلا أن لشرب القهوة بعض الفوائد الصحية. ولكن آراء الأطباء تنقسم حول ما إذا كانت فوائد القهوة تفوق السلبيات أو العكس هو الصحيح.

فوائد القهوة

لشرب القهوة العديد من الفوائد الصحية، وهذه أهمها:

1- خفض فرص الإصابة بمرض السكري

في بحوث أجريت عام 2005 وجد أن خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يوميًا أقل بنحو 30٪ منها لدى الأشخاص الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يوميًا.

2- محاربة الجذور الحرة

كثيرًا ما ننسى أن القهوة في الواقع هي نبات، مثل أي نبات آخر، حبوب البن تحتوي على مواد طبيعية يتغذى عليها الجسم.

إضافة إلى أنها تحتوي على أكثر من 1000 مركب طبيعي من المواد الكيميائية النباتية التي تعزز مناعة وصحة الجسم.

3- تحسين الذاكرة والإدراك

يفيد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا القهوة التي تحتوي على الكافيين في الصباح قاموا بتنفيذ المهام المتعلقة بتعلم معلومات جديدة بشكل أفضل، يمكن للقهوة أيضًا تحسين الوظائف الإدراكية مع العمر.

وجدت دراسة أخرى أن الدمج بين القهوة وشيء حلو أعطى التأثير الأكثر فعالية، الدمج بين الاثنين يسهم في تحسين القدرة الإدراكية مع تحسين الذاكرة على المدى القصير.

أضرار القهوة

رغم الفوائد المتعددة التي ذكرت أعلاه، إلا أنها لا تخلو من الأضرار، منها:

1- هشاشة العظام

يمكن أن تحفز القهوة الجسم على إفراز الكالسيوم في البول، وفقدان الكالسيوم اللازم لبناء العظام يسبب انخفاضًا في كثافة العظام ويمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

شرب 150 مل من القهوة يؤدي إلى فقدان حوالي 5 ملليغرامات من الكالسيوم، لكن يمكن موازنة فقدان الكالسيوم الناجم عن شرب القهوة بإضافة 2 ملاعق من الحليب لكوب القهوة أو أكل القليل من الزبادي معه.

2- التجاعيد

على الرغم من أن القهوة تحتوي على المواد المضادة للأكسدة، لكن الإفراط في شربها يمكن أن يؤدي لتجعد الجلد. سبب ذلك هو أن القهوة مدرة للبول وشرب الكثير من القهوة يمكن أن يسبب الجفاف.

في حالة الجفاف، يفقد الجلد رطوبته ومرونته وتظهر عليه التجاعيد. لذلك إذا شربتم فنجانًا من القهوة في الصباح، فاحرصوا على شرب كوب من الماء بعده.

ويوصى بشكل خاص بنقع ملعقة كبيرة من أوراق الشيا داخل كوب من الماء لمدة نصف ساعة، بعد النقع يجب شرب السائل مع البذور. بذور الشيا بالإضافة إلى التزويد المنتظم للماء، تحفظ الجسم من الجفاف.

3- زيادة الوزن

الكافيين الموجود في حبوب البن يسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم، الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم يسبب الرغبة في تناول الحلويات وزيادة الشهية.

والميل لتقديم قطعة من الكعك مع كوب القهوة تجعل الجسم يتوقع الحصول على السكر مع أول رشفة من فنجان القهوة وجرعة الكافيين التي تندفع إلى الدم.