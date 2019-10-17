حلقة مفقودة في أزمة الـ170 مليون ريال بنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أثار بيان الهيئة العامة للرياضة الذي أكد عدم تلقيها أي تقرير من مجلس إدارة نادي الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر بشأن الـ170 مليون ريال التي لم يتم تدقيقها حالة من الجدل، حيث أكد نقاد رياضيون أن هناك حلقة مفقودة.

وعلق الناقد الرياضي محمد السراح على أزمة الـ170 مليون ريال قائلًا: “هناك محاضر إدارية عند تغيير الإدارات في الأندية .. وما حدث مع إدارة سامي الجابر مختلف لأنه ترأس الهلال بالتكليف”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “في قضية الـ170 مليون هناك حلقة مفقودة بين رابطة دوري المحترفين والهيئة العامة للرياضة.. وقد يكون سامي الجابر والهيئة على صواب”.

وأيده الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر في الرأي، وقال: “لا علاقة لرابطة دوري المحترفين بمبلغ الـ170 مليون في إدارة الهلال.. والحلقة المفقودة تعاني منها أيضًا الاتحاد والنصر حتى الآن”.

وأضاف: “عدم التزام الهيئة العامة للرياضة بضوابط إقامة الجمعيات العمومية في الأندية تسبب بالمبالغ المفقودة في الأندية… يجب أن يكون هناك استلام وتسليم بين كل الإدارات الأندية حتى المكلفة”.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي تركي السالم: “الحلقة المفقودة في موضوع الـ170 مليون جاءت بسبب طول المدة.. والمبلغ لم يكن مدققًا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “بيان هيئة الرياضة بخصوص الـ170 مليون منتظر ولكنه ليس في التوقيت المناسب خاصة والهلال مقبل على مباراة حاسمة في الآسيوية”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي: “هيئة الرياضة ردت في الوقت المناسب فيما يخص الـ170 مليون .. والشفافية المالية أصبحت موجودة في الأندية بعد الحوكمة”.