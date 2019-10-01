شركة تراثنا تتجاوب مع “المواطن” وتعد بدعم مشروع الشقيقات الثلاث في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

في تجاوب من شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية لما تم طرحه في صحيفة المواطن بعنوان ” قصة ثلاث شقيقات في تبوك ينفذن أعمال الديكور والبلاط والجبس ” والمنشور في 2019/9/27م، قالت مديرة المشاريع بالشركة منى الشهري لـ ” المواطن ” : إن الشركة تسعى إلى الحفاظ على الحِرَف ودعم الحرفين وتحويلهم إلى رواد أعمال وفي حال انطباق الشروط على الشقيقات الثلاث يمكنهن الحصول على الدعم وتطوير مشروعهن.

وأضافت الشهري بأن الشروط الواجب توفرها للدعم بأن يكون سعودي الجنسية وألّا يكون يعمل في القطاع الحكومي وعمره فوق الـ١٨ عامًا.

وتابعت ومن شروط الحصول على الدعم كذلك أن يكون المشروع حرفيًا، ويكون يعمل بأيدٍ سعودية ويقام في السعودية بالإضافة إلى اجتياز المقابلة لرائد العمل وسلامة سجله الائتماني.

يذكر أن شركة تراثنا هي شركة غير ربحية تمتلكها أرامكو توتال ساتورب.

وكانت “المواطن” نشرت قصة الشقيقات الثلاث وللاطلاع عليها عبر الرابط التالي: (هنا).