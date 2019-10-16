فيديو.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب الصداع

المواطن - الرياض

حذر مدير التوعية في وزارة الصحة، الدكتور أحمد العمار، من استخدام المسكنات لتخفيف آلام الصداع، مشيرًا إلى أن ذلك قد يصيب الشخص بما يُسمى ”صداع المسكنات“.

وقال العمار، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي: إن بعض الحالات بعد فترة من استخدام المسكنات تصاب بزيادة في آلام الصداع كلما تناول جرعة أخرى من المسكن، موضحًا أن ذلك يحدث بسبب طول فترة استخدام المسكنات.

وأضاف أن الشخص الذي يستخدم أي نوع من المسكنات من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع يكون عرضة لهذا النوع من الصداع، مشيرًا إلى ضرورة الإقلاع عن تناول المسكنات.