فيديو.. ثعبان عملاق يهاجم سيارة سياح

المواطن - متابعة

فر مجموعة من السياح بحياتهم من أمام ثعبان عملاق حاول مهاجمة سياراتهم.

وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهر الثعبان البالغ طوله نحو 6 أمتار يتقدم نحو سيارة السياح في جنوب أفريقيا ويحاول الصعود أعلاها والسياح يفرون بعيداً بينما يحاول أحدهم قيادة السيارة اللاند روفر بعيداً.

التقط مقطع الفيديو الذي يعرض مواجهة الثعبان لسيارتين للسياح في مدينة ديربان الساحلية وعلى طريق ترابي، عاد السياح لاحقاً إلى السيارة بعدما ابتعدت متراجعة للخلف حتى لا يقوم الثعبان بإيذائهم.

يعتبر هذا النوع من الثعابين غير سام بالرغم من حجمه إلا أن عضته قوية وتسبب جروحاً حادة، وهناك البعض منها يمكن أن يقيد فريسته ولا يتركها حتى الموت.