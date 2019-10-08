لصوص يسرقون متعلقات بـ 50 ألف يورو من مطار إيطالي خلال ساعات

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

ضبطت السلطات الإيطالية عصابة تضم 12 لصًا محترفًا بعدما استهدفوا المسافرين في مطار فيوميتشينو في روما وسرقوا متعلقات تقدر قيمتها بـ 50 ألف يورو خلال ساعات.

وأفادت السلطات أن العصابة تربطهم صلات بالجزائر، يعيشون في فرنسا وإسبانيا ويتخذون من إيطاليا بؤرة لتنفيذ جرائمهم.

وفقًا للشرطة الإيطالية، كانت طريقة اللصوص تتمثل في استئجار سكن رخيص بالقرب من محطة قطار تيرميني؛ واختيار الشقق التي لا تهتم كثيرًا بتسجيل تفاصيل بيانات الضيف.

بعد ذلك كان اللصوص يسافرون بانتظام إلى مطار فيوميتشينو متنكرين، ويستهدفون رجال الأعمال العرب أو اليابانيين أو الروس الأثرياء.

وتم القبض على خمسة من أعضاء العصابة بعد رصدهم عن طريق كاميرات المراقبة في المطار، وتم جمع الأدلة على سبعة آخرين، ويواجهون جميعًا السجن المشدد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الإيطالية اللصوص وهم يتصرفون على مدار بضع ساعات فقط، تمكنوا خلالها من سلب ما يصل إلى 50000 يورو من البضائع والممتلكات الشخصية.