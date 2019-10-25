ماذا تعرف عن أبو مخروم أكبر الحقول البركانية بالمملكة؟

المواطن - الطائف

صمد أشهر وأكبر الحقول البركانية في المملكة لأكثر من 700 عام في وجه التغيرات الزمانية والمناخية، في الوقت الذي سجل فيه آخر انفجار بركاني، حيث قدر مهتمون أن عمرها يعود إلى مئات القرون وتغطي مساحاته بحوالي (5892 كم 2).

ويقع جبل “الهيل” أو كما يسمى عند أهل المنطقة “أبو مخروم” جنوب مدينة مهد الذهب ويبعد حوالي (180 كم) شمال شرقي محافظة الطائف.

وأكد فريق إرث للتوثيق الجوي، والذي يضم في أعضائه مختصين استشاريين في تحليل المواقع الجيولوجية، أن حرة كشب تشتهر بـ(فوهة الوعبة) أو (فوهة الوهبة) أو (مقلع طمية) كما يسمى، ويوجد بداخل الحرة (جبل الهيل) ويعتقد أن هذا البركان هو المصدر الرئيسي لـ (حرة كشب)، وهو أحدث البراكين التي حدث في المنطقة، لذا نلاحظ أن الحمم التي خرجت منه سوداء اللون وقاتمة، مقارنة بالحمم التي حولها، وهي فوهة جانبية لفوهة أكبر سبقتها بملايين السنين.

ولفت قائد فريق إرث للتوثيق الجوي عبدالعزيز الدخيل، إلى أن المواقع الطبيعية والتي تتضمن (البراكين) هي أحد محاور وأهداف فريق إرث للتوثيق الجوي في تصوير وتوثيق المواقع السعودية، ولأن الفريق يهتم ويهدف إلى اكتشاف إرث السعودية والمواقع التاريخية والمميزة، فكان (جبل الهيل) أحد أهداف الفريق في محوره الطبيعي، لما يتميز به من شكل فريد ومميز، باعتباره أحد البراكين غير المعروفة لدى عامة الناس، وصعب الوصول إليه عن طريق المركبات، بحسب “العربية”.

يذكر أن فريق إرث، هو فريق تطوعي متكامل يضم طيارين ومصورين ومهتمين ومختصين بالآثار وجغرافيا المملكة، بالإضافة إلى أعضاء لديهم المهارة في معالجة الصور الفوتوغرافية والأعمال المكتبية الإدارية، وقام بالعديد من الرحلات الاستكشافية والتوثيقية لعدد من المواقع داخل السعودية، ويمتلك الفريق حاليًّا أكثر من (27000) صورة جوية احترافية.