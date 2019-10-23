هيئة حقوق الإنسان : تنازل المجني عليه لا يحول دون معاقبة المتحرش

هيئة حقوق الإنسان : تنازل المجني عليه لا يحول دون معاقبة المتحرش

2019/10/23
الساعة 2:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه في جريمة التحرش، لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة، وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت أن الأنظمة تحتم على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة كما أنها تلزم كل من يطلع بحكم عمله، على معلومات عن حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات مشيرًا إلى أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.


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