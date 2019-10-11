11 #وظيفة للجنسين في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن - جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف شاغرة في محافظة جدة، للرجال والنساء.

وأوضح البنك أن الوظائف بالمسميات التالية: أخصائي المنح الدراسية، مشارك برنامج المنح الدراسية، أخصائي أول إدارة المخاطر، رائد متخصص في إدارة النقل والبنية التحتية، كبير خبراء النقل العالمي للنية التحتية الاقتصادية، أخصائي النقل العالمي للبنية التحتية الاقتصادية، موظف مشتريات، مسؤول المشتريات، مدير قسم التسويق، مدير قسم الاتصالات، أخصائي رأس المال البشري.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنـا).