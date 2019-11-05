البحرين: اتفاق الرياض يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للمملكة في حفظ أمن المنطقة

المواطن - الرياض

أعربت مملكة البحرين ترحيبها بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وأكدت مملكة البحرين عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذا الإنجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها ويمثل منطلقًا مهمًا لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في الجمهورية اليمنية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت الداعم لكافة الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل استعادة الأمن والسلم والتوصل لحل سلمي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله.