البرتغال تُسقط ليتوانيا بسداسية

المواطن - محمد سمعه

أمطر المنتخب البرتغالي، شباك نظيره منتخب ليتوانيا بسداسية دون رد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وسجل المنتخب البرتغالي هدفين في الشوط الأول عبر النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ7 والـ22.

وفي الشوط الثاني، كشر منتخب البرتغال عن أنيابه الهجومية محرزًا أربعة أهداف عبر كل من لويس ميجيل وجونسالو باسينسيا وبيرناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو في الدقائق الـ52 والـ56 والـ63 والـ65.

وتسبب فوز منتخب صربيا على نظيره اللوكسمبورجي في تأجيل تأهل منتخب البرتغال ليورو 2020 حتى الجولة الأخيرة.

وكان منتخب البرتغال خسر في أكتوبر الماضي من منتخب أوكرانيا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف.

ويسعى منتخب البرتغال للتأهل إلى يورو 2020 أملًا في الدفاع عن لقبه والفوز باليورو للمرة الثانية على التوالي.