الدخول بالمجان لـ مباراة السعودية وأوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن دخول الجماهير بالمجان لـ مباراتي السعودية وأوزبكستان، والهند ضد أفغانستان في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2020 تحت 19 عامًا.

وستُقام المباراة الأولى بين منتخبي الهند وأفغانستان في تمام الثالثة وخمس دقائق عصرًا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي السعودية وأوزبكستان، وتنطلق في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وكان المنتخب السعودي فاز في الجولة الأولى على منتخب أفغانستان بهدف دون رد، وتمكن من الفوز أمس الجمعة على المنتخب الهندي برباعية دون رد.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول أمام الهند متقدمًا برباعية دون رد، حيث سجل محمد مران الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب أحمد البصاص الهدف الثاني للأخضر الشاب في الدقيقة العاشرة.

وتمكن البصاص من إضافة الثاني له والثالث للأخضر في الدقيقة السابعة عشرة.

ونجح البصاص في إحراز الهدف الثالث له “هاتريك” في شباك الهند عند حلول الدقيقة الـ28، لتُصبح النتيجة 4- 0 للمنتخب السعودي أمام نظيره الهندي.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح المنتخب السعودي في إضافة هدف خامس، وكذلك الأمر للمنتخب الهندي الذي لم يتمكن من إحراز الهدف الأول له في اللقاء.