العهد اللبناني بطلًا لـ كأس الاتحاد الآسيوي 2019

المواطن - مروة نبيل

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019 بعد فوزه على نظيره 25 أبريل الكوري الشمالي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب “كوالالمبور ستاديوم” في ماليزيا.

وبدأت مباراة العهد ضد 25 أبريل بضغط من لاعبي الفريق اللبناني، وكاد أن يهز الشباك في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد زريق، ولكن مرت تسديدته الصاروخية بجوار القائم.

وسدد شو شول سو كرة قوية، ولكنها مرت بعيدًا عن مرمى العهد، وأنقذ حارس الفريق الكوري الشمالي فرصة هدف محقق في الدقيقة 16، بعد تسديدة من ربيع عطايا، ثم ارتدت من الحارس وحولها أحمد العكايشي، إلا أنه أبعدها إلى ركنية.

وحصل الحارس شو شول آن على بطاقة حمراء في الدقيقة 26، بعدما عرقل اللاعب أحمد زريق، وأهدر العكايشي كرة خطيرة في الدقيقة 40، بعدما أطاح بالكرة إلى الخارج أمام المرمى الخالي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد زريق أن يهز الشباك في الدقيقة 50، قبل أن ينقذ الحارس الكوري تسديدة من محمد حيدر في الدقيقة 55، وأطلق وون سونج تسديدة في الدقيقة 59، ولكنها ذهبت بعيدًا.

وواصل لاعبو العهد الضغط، وأضاع أحمد الصالح فرصة هز الشباك في الدقيقة 66، قبل أن يهدر عيسى يعقوبو فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 72، وحولها الحارس إلى ركلة ركنية.

وتمكن يعقوبو من هز الشباك بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 74، وأهدر لاعبو الفريق اللبناني حسين دقيق وحسين منذر أكثر من فرصة، لتنتهي مباراة العهد ضد 45 أبريل، بفوز الفريق اللبناني وتتويجه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019.