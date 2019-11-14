الفرحة تغمر مُعلق مباراة السعودية وأوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

غمرت السعادة، المعلق الرياضي سمير المعيرفي معلق مباراة السعودية وأوزبكستان بشدة، وذلك بعد هدف الفوز الذي أحرزه اللاعب سالم الدوسري في شباك المنتخب الأوزبكي.

وعرض الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر فيديو تسجيليًا لرد فعل سمير المعيرفي بعد هدف سالم الدوسري، حيث قفز المعلق من مكانه في استوديو التعليق قائلًا: “سلّم يا سالم، الله يا سالم، أخضرنا خيال”.

وقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أداءً أكثر من رائع في مباراة أوزبكستان، حيث أظهرت آخر عشر دقائق من عمر المباراة الإصرار الكبير لدى لاعبي الأخضر على قلب النتيجة وتحقيق الانتصار الأول في الأراضي الأوزبكية.

وكان العامل الرئيسي الذي اعتمد عليه منتخب السعودية في مواجهة منتخب أوزبكستان، هو المهارات الفردية التي تمثلت في تصويبة سلمان الفرج القوية، والتي مكنت الأخضر من إحراز الهدف الثاني في شباك المنتخب الأوزبكي.

وأظهر الهدف الثالث لـ منتخب السعودية في شباك أوزبكستان، قمة المهارات الفردية، التي تمثلت في الهدف الجميل الذي سجله اللاعب سالم الدوسري عندما وضع الكرة بطريقة مهارية جميلة فوق حارس أوزبكستان.

وعلى الرغم من كم الانتقادات التي تعرض لها المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لعدم وصول الأخضر إلى قمة الأداء المثالي معه، لكن المهارات الفردية اليوم أنقذته ومكنت الأخضر من تحقيق هدفه وهو الصعود لصدارة المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط.

تفاعل @sameer_almaerfi مُعلق مباراة السعودية وأوزبكستان على هدف فوز الأخضر في الدقائق الأخيرة 😍pic.twitter.com/6UdWxNGlzy — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 14, 2019