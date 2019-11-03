الوصل يخسر خدمات ليما ضد #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوصل الإماراتي، مساء اليوم الأحد، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي فابيو دي ليما عن مباراة الاتحاد المقبلة.

وأشار حساب نادي الوصل الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب قرر استبعاد ليما عن المشاركة مع الفريق ضد الاتحاد، بعد شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.

ويلعب الاتحاد ضد الوصل الإماراتي، مساء يوم غد الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويطمح لتكرار الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

يُذكر أن مباراة الاتحاد ضد الوصل التي أُقيمت في الإمارات ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز العميد بنتيجة 2/ 1.