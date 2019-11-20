الولايات المتحدة تشرع ببناء سفينة مقاتلة للمملكة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بدأت البحرية الأمريكية إنتاج أول سفينة مقاتلة متعددة المهام MMSC للمملكة، حسبما أعلنت Naval Sea Systems Command هذا الأسبوع، وهي أكبر أنظمة أوامر تابعة للبحرية الأمريكية.

وأُقيم حفل قطع الفولاذ في 24 أكتوبر في شركة بناء السفن FMM في ولاية ويسكونسن، ويمثل الحفل تقليداً قديماً يشير إلى اللحظة التي تبدأ فيها عملية الإنتاج، وفيه يقطع قاطع الليزر الصفيحة الفولاذية المقصود بها بدن السفينة.

حضر ممثلون عن القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الأمريكية الحفل، في منشأة FMM حيث تعمل الشركة بالشراكة مع شركة لوكهيد مارتن لبناء السفينة المقاتلة.

وقال تود تومبكينز، مدير برنامج المكتب الدولي التابع للبحرية الأمريكية (PMS 525)، خلال الحفل: في حوض السفن هذا، تم إنتاج العديد من السفن القتالية، وتعد السفينة البحرية متعددة الوسائط MMSC أول سفينة يتم إنشاؤها لشريك أجنبي.

وواصل: هذا الحدث يمثل تتويجاً لسنوات من التعاون بين بلدينا.

ويأتي حفل الإطلاق بعد عام تقريبًا من حصول شركة لوكهيد مارتن على عقد بقيمة 282 مليون دولار من أجل إنتاج 4 سفن متعددة المهام MMSC للمملكة، وبعد 4 سنوات من اعتماد المملكة لصفقة سفن حربية بقيمة 11.25 مليار دولار.

يُذكر أن MMSC هي سفينة سطح قتالية عالية المناورة وقادرة على أداء المهام في المحيطات الساحلية المفتوحة.