تأثير قاتل لشرب 6 أكواب قهوة يوميًّا

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أكدت دراسة أجراها فريق علماء في جامعة جنوب أستراليا، أن تناول أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًّا يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.

وبحسب المجلة الأمريكية للتغذية، حلل العلماء خلال الدراسة بيانات 350 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عامًا، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن تناول أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًّا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22%، بالإضافة إلى أن القهوة تعد السبب الرئيسي للإصابة بالتوتر والضغط، وتزيد من مخاطر التعرض للسكتة الدماغية أو الأزمة القلبية.

وفي الوقت نفسه، لفت العلماء إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل له تأثير إيجابي على الجسم، حيث أكد طبيب ألماني متخصص في أمراض القلب أن تناول القهوة بانتظام له العديد من الفوائد، مشيرًا إلى أن الكافيين يقلل من خطر الإصابة بمرض السرطان والزهايمر وداء السكري.