تشكيلة البرازيل لمواجهة الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب تيتي مدرب المنتخب البرازيلي عن تشكيلة راقصي السامبا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني وديًّا، اليوم، في الرياض.

وجاءت تشكيلة المنتخب البرازيلي مكونة من:

أليسون بيكر، دانيلو، تياجو سيلفا، إيدر ميليتاو، أليكس ساندرو، أرثر ميلو، كاسيميرو، باكيتا، جابرييل خيسوس، فيرمينيو، ويليان.

وتُقام مباراة البرازيل والأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أنه سبق للمنتخب البرازيلي التتويج بلقب الدورة الرباعية التي أُقيمت في جدة في أكتوبر من عام 2018، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد سجله اللاعب ميراندا في الشوط الثاني.