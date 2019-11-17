تعرّف على المتأهلين لـ يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تمكن 16 منتخبًا من ضمان التأهل لـ بطولة كأس أمم أوروبا 2020 وذلك بعد نهاية مباريات أمس السبت في التصفيات المؤهلة.

ونجحت منتخبات” فرنسا، فنلندا، إنجلترا، التشيك، كرواتيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، روسيا، ألمانيا، هولندا، بولندا، أوكرانيا، تركيا، السويد، النمسا”.

وانتهت مباريات أمس السبت كالتالي:

فوز إسكتلندا على قبرص بنتيجة 2-1. فوز سلوفينيا على لاتفيا 1-0. فوز كازاخستان على سان مارينو 3-1. فوز ويلز على أذربيجان بنتيجة 2-0. فوز بلجيكا على روسيا بنتيجة 4-1. فوز بولندا على الكيان الصهيوني بنتيجة 2-1. فوز النمسا على مقدونيا بنتيجة 2-1. فوز ألمانيا على بيلاروسيا بنتيجة 4-0. تعادل هولندا مع إيرلندا الشمالية بدون أهداف. فوز كرواتيا على سلوفاكيا بثلاثية مقابل هدف.

ولا يزال ينتظر المنتخب البرتغالي حسم بطاقة تأهله إلى اليورو، وذلك في حال تمكن من الفوز على منتخب لوكسمبورج.

ومن المنتظر تأهل أربعة منتخبات إلى اليورو مباشرة بينما ستتأهل 4 منتخبات أخرى عبر الملحق الخاص بالتأهل لليورو.