كونتي يكشف سبب اتجاهه للتدريب

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن سعادته بالتواجد في السعودية، وإلقاء محاضرة على المدربين الوطنيين في معهد إعداد القادة بالدمام.

وقال المدرب الإيطالي: “أشكركم على الدعوة، وسعيد بالتواجد أمام مجموعة كبيرة من المدربين، وهذه أمسية مثمرة لنا سنستفيد منها جميعًا”.

وكشف كونتي عن السبب الذي دفعه للاتجاه إلى مجال التدريب، وقال: “جاءت فكرة التدريب عندما كنت لاعبًا، والمدربين الذين مروا بي كبار مثل مارتشيلو ليبي وكارلو أنشيلوتي وتعلمت منهم الكثير”.

وتابع مدرب إنتر ميلان الإيطالي تصريحاته قائلًا: “وأحببت أن أطبق هذه الخطط وأعكسها في أرضية الميدان، ومن هنا انطلقت شرارة التدريب”.