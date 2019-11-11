كونتي يكشف سبب اتجاهه للتدريب
مؤكدًا سعادته بالتواجد في الدمام

كونتي يكشف سبب اتجاهه للتدريب

2019/11/11
الساعة 10:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، أنطونيو كونتي، عن سعادته بالتواجد في السعودية، وإلقاء محاضرة على المدربين الوطنيين في معهد إعداد القادة بالدمام.

وقال المدرب الإيطالي: “أشكركم على الدعوة، وسعيد بالتواجد أمام مجموعة كبيرة من المدربين، وهذه أمسية مثمرة لنا سنستفيد منها جميعًا”.

وكشف كونتي عن السبب الذي دفعه للاتجاه إلى مجال التدريب، وقال: “جاءت فكرة التدريب عندما كنت لاعبًا، والمدربين الذين مروا بي كبار مثل مارتشيلو ليبي وكارلو أنشيلوتي وتعلمت منهم الكثير”.

وتابع مدرب إنتر ميلان الإيطالي تصريحاته قائلًا: “وأحببت أن أطبق هذه الخطط وأعكسها في أرضية الميدان، ومن هنا انطلقت شرارة التدريب”.

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