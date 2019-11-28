لقطات من انطلاق رالي #الرياض

المواطن - مروة نبيل

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من رالي الرياض والذي يُعد ضمن الجولة الرابعة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء استعداد الجميع بحماس للمشاركة في رالي الرياض وصورًا أخرى لانطلاق المرحلة الأولى.

وكان الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، قد أعطى شارة انطلاق رالي الرياض.

وأعلن حساب الهيئة العامة للرياضة اليوم عن المراحل الثلاث في رالي الرياض حيث ستكون المرحلة الاستعراضية في رالي الرياض، عند الساعة 3:45 مساء، بجوار الصالات الخضراء.

وستكون المرحلة الثانية “رماح”، يوم غد الجمعة عند الساعة 7:30 صباحًا، أما المرحلة الثالثة “الجنادرية” في رالي الرياض فستنطلق بعد غد السبت عند الساعة 7:30 صباحًا.