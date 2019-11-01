نابولي يقرر التظلم ضد إيقاف أنشيلوتي

المواطن - مروة نبيل

قررت إدارة نادي نابولي الإيطالي، التظلم ضد العقوبة التي وقعت على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي بإيقافه لمباراة واحدة.

وكان أنشيلوتي قد حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة نابولي ضد أتلانتا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، وتمت معاقبته بالإيقاف مباراة واحدة، ليتأكد غيابه عن مواجهة روما.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، أن رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، قرر التظلم ضد قرار القاضي الرياضي بإيقاف أنشيلوتي.

ويسعى نادي نابولي إلى رفع العقوبة من على مدربه كارلو أنشيلوتي، لكي يستطيع قيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام روما، نظرًا لأهميتها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة عن روما صاحب المركز الرابع.