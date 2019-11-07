نابولي يُضحي بهداف الفريق وأنشيلوتي لإنهاء التمرد

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية إيطالية، أن إدارة نابولي تعتزم اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة بعد الأزمة الأخيرة بين رئيس النادي أوريليو دي لاورنتيس والمدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبي الفريق الأول.

وكان رئيس نادي نابولي قد اتخذ قرارًا بدخول الفريق الأول لكرة القدم في معسكر مغلق حتى مباراة جنوة المقبلة ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، إلا أن أنشيلوتي واللاعبين رفضوا هذا القرار، وعادوا إلى منازلهم بعد مباراة سالزبورغ.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن رئيس نادي نابولي قرر بيع هداف الفريق، البلجيكي درايز ميرتينز والإسباني خوسيه كاييخون، لقيامهما بإحداث اضطرابات داخل غرفة الملابس.

كما أن عقد الثنائي ميرتينز وكاييخون ينتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي، وبالتالي يحق لهم الرحيل مجانًا في الميركاتو الصيفي.

وشددت صحيفة “توتوسبورت” على أن مركز أنشيلوتي أصبح في خطر بعد الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن مدرب إنتر السابق، لوشيانو سباليتي أبرز المرشحين للمنصب حال إقالة المدير الفني الحالي.