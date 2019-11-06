نابولي يُعلق على تمرد لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانًا رسميًا يكشف فيه من خلاله موقف الإدارة من التمرد الجماعي للاعبي الفريق الأول، بعدما رفضوا استكمال المعسكر المغلق الذي فرضه رئيس النادي، أوريليو دي لورينتيس.

وكان دي لورينتيس قد قرر دخول فريق نابولي لمعسكر مغلق بعد الهزيمة أمام روما، في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، قبل أن يقرر اللاعبون العودة إلى منازلهم بالأمس عقب التعادل مع سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

وقال نابولي في بيانه عبر موقعه الرسمي: “فيما يتعلق بسلوك الفريق الأول مساء الثلاثاء، يعلن النادي أنه سيبذل قصارى جهده لحماية حقوقه على المستويات الاقتصادية ورأس المال وحقوق الصورة والمصالح التأديبية”.

وأضاف البيان: “لقد تم إيضاح أن مسؤولية اتخاذ القرار بشأن أيام المعسكر التدريبي تقع على عاتق المدرب كارلو أنشيلوتي.. تم فرض الصمت الصحفي بداية من الآن وحتى موعد لم يتحدد بعد”.

يُذكر أن المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أنشيلوتي رفض حضور المؤتمر الصحافي عقب مواجهة سالزبورغ، ولم يحضر أيضًا فرناندو لورينتي.