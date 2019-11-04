هذه الأسباب تؤدي إلى الأرق واضطراب النوم

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قال استشاري الطب النفسي الدكتور فلاح التميمي: إن اضطراب النوم هو عبارة عن خلل يصيب نوعية أو عدد ساعات أو عمق النوم ويؤدي إلى وجود مشكلة وظيفية حياتية للشخص الذي يعاني هذا الخلل، ذلك بعد مرور فترة زمنية معينة على هذه الأعراض يحددها الطبيب النفسي.

وأضاف التميمي خلال حواره لقناة الغد أن الأرق هو عبارة عن عرض أو مرض، فإما أن يكون عرضًا لأحد الأمراض العضوية أو النفسية، أو عبارة عن اضطراب قائم بحد ذاته.

وأوضح أن الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب النوم كعرض هي تلك التي تتعلق بالقلق وضغوط الحياة، مشيرًا إلى أنه يمكن حلها عن طريق مراجعة الطبيب.

وأشار إلى أن النوم يتناقص مع العمر، فالطفل ينام أكثر من البالغ، مضيفًا أن المعدل الطبيعي للأشخاص هو من 6 إلى 8 ساعات يوميًّا للأشخاص.