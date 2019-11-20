20 منتخبًا في يورو 2020 .. تعرّف عليهم

المواطن - محمد سمعه

تمكن 20 منتخبًا من ضمان التأهل لـ يورو 2020، وذلك بعد نهاية مباريات أمس الثلاثاء في التصفيات.

وتأهل كل من “إنجلترا، التشيك، أوكرانيا، البرتغال، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الدنمارك، كرواتيا، ويلز، إسبانيا، السويد، بولندا، النمسا، فرنسا، تركيا، بلجيكا، روسيا، إيطاليا، فنلندا”.

ويتبقى فقط تحديد 4 منتخبات متأهلة لليورو ليصبح عدد المنتخبات كاملًا 24 منتخبًا.

وسيتم تحديد المنتخبات الأربع الباقية في مارس المقبل.

وكانت مباريات أمس الثلاثاء انتهت كالتالي:

فوز هولندا على إستونيا بخماسية. فوز بولندا على سلوفينيا بثلاثية مقابل هدفين. فوز لاتفيا على النمسا بهدف. فوز روسيا على سان مارينو بخماسية دون رد. فوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية بسداسية مقابل هدف. فوز أسكتلندا على كازاخستان بثلاثية مقابل هدف. فوز مقدونيا على الكيان الصهيوني بهدف. فوز سلوفاكيا على أذربيجان بثنائية دون رد. فوز بلجيكا على قبرص بسداسية مقابل هدف. فوز ويلز على المجر بثنائية دون رد.