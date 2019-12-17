الكهموس يبحث مع مسؤول أمريكي ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها للخزينة

الكهموس يبحث مع مسؤول أمريكي ملاحقة أموال الفاسدين وإعادتها للخزينة

2019/12/17
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

التقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم, نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون جيمس والش، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 19 إلى 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 16 إلى 20 ديسمبر 2019م.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون في سبل ملاحقة أموال الفاسدين، وإعادتها إلى خزينة الدولة.
حضر اللقاء مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وكبير مستشاري معالي رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود ، وعدد من مختصي الهيئة المشاركين في أعمال المؤتمر.

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