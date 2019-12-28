النصر يقلب الطاولة على الفيحاء في مباراة البطاقات الحمراء

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز برباعية مقابل هدف على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيحاء سجل الهدف الأول عبر اللاعب التشيلي روني فيرنانديز في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل النصر أربعة أهداف مثيرة عبر اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله “ثلاثة أهداف” في الدقائق الـ73 والـ88 والـ91، بينما سجل اللاعب سلطان الغنام هدفًا للنصر بالدقيقة الحادية والثمانين.

وشهدت مباراة النصر والفيحاء طرد 3 لاعبين من الفريقين بواقع طرد صامويل أوسو وأدميسلون باروس من الفيحاء، بجانب طرد الحارس الأسترالي برادلي جونز من النصر.

وتم طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر من قبل حكم اللقاء خلال مباراة اليوم أمام الفيحاء.

وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 29 نقطة بالمركز الأول، أما الفيحاء فتجمد رصيده عند 16 نقطة بالمركز التاسع.

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