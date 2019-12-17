بوينغ الأمريكية تُعلق إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس
بعد كارثتين جويتين

بوينغ الأمريكية تُعلق إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس

2019/12/17
الساعة 10:34 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشفت مجموعة ”بوينغ” الأمريكية أنها ستعلق إنتاج الطائرات من طراز ” 737 ماكس ” ، اعتبارًا من شهر يناير.

ويأتي هذا القرار بعد منع تحليقها منذ 9 أشهر، بعد كارثتين جويتين.

وأصدرت المجموعة بيان أفادت فيه أن قرار تعليق الإنتاج، لن يؤدي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في ” بوينغ ” .

كما أشارت إلى أن هذا الأمر ستكون له حتمًا انعكاسات سلبية على الشركات المتعاقدة مع عملاق صناعة الطيران الأمريكي.

يُذكر أن سلطات الطيران العالمية قد أمرت بوقف تحليق ” 737 ماكس ” ، وذلك في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة ” لايون اير ” في أكتوبر 2018 في إندونيسيا.

كما تحطمت طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصًا.

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