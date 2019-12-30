توجيه آل الشيخ بالتحقيق العاجل والمحاسبة يوقف استضافة الأخفش

المواطن - الرياض

أثارت دعوة الفنان التابع لميليشيا الحوثي صلاح الأخفش، للمشاركة في حفل غنائي، موجة من الغضب الكبير والرفض القاطع لاستضافته وإحيائه لحفل غنائي في مدينة جدة يناير المقبل، وهو ما دفع رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ للتدخل بشكل حاسم وإعلان التحقيق في هذا الأمر المرفوض .

البداية:

وكانت البداية مع نشر مواطن مقطع يتضمن أغنية الفنان اليمني صلاح الأخفش يتطاول فيها على المملكة ورموزها ، داعيًا رئيس هيئة الترفيه في التحقيق في الأمر، مطالبًا بمنع هذا المغني احترامًا لشهدائنا وجنودنا البواسل.

وأكد رئيس هيئة الترفيه ، أنه سيتم التحقيق في دعوة فنان يمني معروف بدعمه للحوثيين للمشاركة في مهرجان أنغامي بجدة.

ردود أفعال:

وأشاد مواطنون بردة الفعل السريعة من تركي آل الشيخ الذي لم يمهل الأمر وقتًا حتى يوجه بالتحقيق، وهو حسم يجيده رئيس الترفيه في مثل هذه المواقف، مؤكدين ثقتهم فيه وقدرته على منع تسلل مثل هؤلاء إلى داخل المملكة رغم دعمهم لميليشيا الإرهاب.

كما طالب مواطنون بوضع مسؤولية اختيار ضيوف المملكة من الفنانين في يد لجنة يتم اختيارها بعناية لدراسة الأنسب للمملكة سواء في الفن أو الترفيه، لأن هناك من يرسل دعوات دون أن يتحقق من توجهات الفنانين، مشددين على أن من دعا هذا المغني الحوثي يجب أن يتم التحقيق معه ومحاسبته؛ لأنه لا تعايش أو حياد أو اندماج عندما يكون على حساب الوطن وفي صف الأعداء.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه مهرجان أنغامي في حي الوزيرية بجدة في الفترة من 29 نوفمبر حتى 29 يناير، حيث من المقرر أن يشهد المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها عروض حية فلكلورية وتراثية، إضافة إلى توفير منطقة للمطاعم والمأكولات والمقاهي، واللقاءات العائلية.

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