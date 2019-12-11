جاتوزو يقترب من خلافة أنشيلوتي في #نابولي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن إيفان جينارو جاتوزو اقترب من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي خلفًا للمدرب المقال كارلو أنشيلوتي.

وأشارت شبكة “سبورت ميدياست”، إلى أن قرار نابولي بالتعاقد مع جاتوزو تم حسمه منذ أسبوع، ولكن تأجل إعلانه حتى يُنهي الفريق الأول منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن رئيس نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس التقى أنشيلوتي أمس بعد مباراة جينك مباشرة في فندق الإقامة، وأخبره بقرار الإقالة لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب جاتوزو، سيكون اليوم الأربعاء، بعقد مدته 18 شهرًا، حيث سيحصل على 1.5 مليون يورو للأشهر الستة المقبلة، و3 ملايين يورو في الموسم المقبل.

وكشف شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن العقد سيكون مدته 6 أشهر فقط، مع وضع بند يجدده تلقائيًا لموسم آخر إذا نجح جاتوزو في قيادة الفريق إلى احتلال مركز بالمربع الذهبي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.