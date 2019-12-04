خبر مُفاجئ لـ المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي خبرًا حزينًا، وذلك قبل ساعات من مواجهة المنتخب القطري غدًا في دور نصف النهائي ببطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين.

وأشارت تقارير إخبارية إلى الغياب النهائي لنجمي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري عن تشكيلة الأخضر أمام قطر بسبب الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

وعانى سلمان الفرج من إصابة في العضلة الخلفية، بينما عانى سالم الدوسري من ألم في عضلة الساق.

جدير بالذكر أن الثنائي لم يشارك أمس الثلاثاء في تدريبات المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة قطر.

وستُقام مباراة منتخبي السعودية وقطر غدًا الخميس، حيث تنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب.

وكان المنتخب السعودي تأهل لدور نصف النهائي في المركز الأول برصيد ست نقاط، بينما تأهل منتخب البحرين ثانيًا، أما في المجموعة الأولى فتأهل منتخب العراق أولًا ومنتخب قطر ثانيًا.

جدير بالذكر أن سالم الدوسري وسلمان الفرج كان لهما فضل كبير في فوز الأخضر على أوزبكستان في طشقند بثلاثية مقابل هدفين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، حيث سجل الدوسري هدفًا وسلمان الفرج هدفين.