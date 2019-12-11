رسميًّا .. جاتوزو مدربًا لـ #نابولي الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع الإيطالي جينارو جاتوزو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقالت صحيفة آس الإسبانية: إن جاتوزو سيدرب نابولي لمدة ستة أشهر مع خيار التمديد لمدة موسم خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نابولي، برئاسة أوريليو دي لاورينتس، قرر إقالة كارلو أنشيلوتي على الرغم من الفوز على نادي جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء برباعية دون رد.

يذكر أن أوريليو دي لاورينتس التقى أنشيلوتي أمس بعد مباراة جينك مباشرة في فندق الإقامة، وأخبره بقرار الإقالة لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وسبق لـ جاتوزو تدريب نادي ميلان الإيطالي وحقق معه نتائج إيجابية، لكن تمت إقالته بعد فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد نهاية الموسم الماضي.