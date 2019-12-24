عبدالله بن دفنا ينضم لبرنامج شاعر المليون

المواطن - الرياض

عبر العديد من أبناء المملكة ودولة الإمارات الشقيقة عن سعادتهم بانضمام الشاعر الإماراتي عبدالله بن دفنا إلى برنامج شاعر المليون.

وتصدر وسم” انضمام عبدالله بن دفنا لشاعر المليون ” الترند السعودي حيث احتشد بتغريدات حماسية حول هذه المشاركة.

في البداية قال المدير التنفيذي لقناة بداية، فواز الحارثي:” سرني اليوم خبر انضمامي صديقي الإعلامي عبدالله بن دفنا للبرنامج الثقافي الكبير شاعر المليون، فإلك التوفيق يا بو مبارك”.

أما وعد الناظر فقال: ” انضمام عبدالله بن دفنا لشاعر المليون يعطي البرنامج إضافة” بينما قال حمدان الشحي:” عبدالله بن دفنا شخص اشتغل على نفسه كثيرًا حتى وجد ما يحصده”.

بدورها قالت روان الغامدي: “تحمست زيادة للبرنامج بعد انضمام عبدالله بن دفنا لشاعر المليون” أما يوسف البلوي فقال: “عبدالله بن دفنا شاعر كبير غني عن التعريف وصاحب أبيات جزلة وهو غني عن التعريف”.

يذكر أن عبدالله بن دفنا كان قد انسحب من برنامج زد رصيدك على قناة بداية موسم 2017، قبل فترة وجيزة من ختام الموسم وإعلان النتائج.

وجاء انسحاب عبدالله بن دفنا، على خلفية قصيدة ألقاها مشترك آخر خاصة بشاعر يدعى خليل الشبرمي عرف قبل أعوام بقصيدة أخرى سب فيها الإمارات وشيوخها.

وحظي هذا الموقف في حينه بترحاب كبير من الإماراتيين وغيرهم من متابعي البرنامج الذي كان يعرض على قناة بداية خاصة وأن انسحابه جاء على الهواء مباشرة.

يذكر أن برنامج شاعر المليون انطلق في عام 2006، وهو برنامج مسابقة تلفزيونية للمنافسة في الشعر النبطي.

ويهدف برنامج شاعر المليون إلى إحياء الشعر النبطي، والذي يعتبر مرتبطًا ببادية عرب الخليج العربي، من الناحية اللغوية والنمطية.

ويتألف برنامج شاعر المليون من مرحلتين: المرحلة الأولى تقوم اللجنة بتنظيم جولة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية لإجراء اختبار أداء المتسابقين.

أما المرحلة الثانية من برنامج شاعر المليون فتكون في مسرح شاطئ الراحة في أبو ظبي، حيث يتنافس المتأهلون للتصفيات النهائية من خلال البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة.

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