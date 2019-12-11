غريتا تونبرغ أصغر فتاة تتصدر غلاف التايم الأمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حصلت غريتا تونبرغ، على لقب أفضل شخص في العالم لعام 2019، من جريدة التايم الأمريكية، لتصبح أصغر فتاة تحصل على اللقب وتتصدر غلاف المجلة.

ألهمت الناشطة، 16 عامًا، الإضرابات المدرسية لحركة المناخ، وأصبحت وجه الشباب في هذا النوع من القضايا، حيث جذبت حشودًا كبيرة من المحتجين، وفي المؤتمرات على مدار العام ونصف العام الماضيين، ورحب بها نشطاء وعلماء محنكون في المجال، ولاقت تشجيعًا كبيرًا في خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا العام، والذي تحدت فيه زعماء العالم لبذل المزيد من الجهد لوقف الاحتباس الحراري.

وقال رئيس تحرير مجلة تايم، إدوارد فيلسنثال: أصبحت غريتا أكبر صوت في أكبر قضية تواجه الكوكب هذا العام، مؤكدًا على أن غريتا أصغر اختيار للمجلة على الإطلاق، منافستها كانت ملالا يوسفزي، 15 عامًا، في عام 2012، لكنها احتلت المركز الثاني بعد أوباما.

وعلى الرغم من أن غريتا تعاني من متلازمة أسبرجر، إحدى اضطرابات طيف التوحد، ويُظهر المصابون بهذه المتلازمة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين، إلا أنها نالت مدحًا من السياسيين، بسبب جهودها وصوتها المهم لجيلها، ووُصفت بأنها قائدة رائعة للغاية وتجسد نشاط الشباب.