غوميز بعد التأهل: محظوظ لأني هلالي

المواطن - محمد سمعه

أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال، عن سعادته البالغة، وذلك بعد فوز الأزرق على الترجي التونسي بهدف دون رد، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وتحدث غوميز بعد المباراة قائلًا: أنا محظوظ لأني لاعب في الهلال؛ فهو زعيم وبطل دوري أبطال آسيا، وكانت خطوة مهمة بتحقيق الفوز والعبور لدور الأربعة.

وأضاف غوميز: الاستقرار في الهلال يجعلك تُقدم الأفضل، ويجب أن نستعد بشكل جيد لمواجهة فلامنجو البرازيلي.

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

وشهدت المباراة طرد اللاعب محمد كنو من صفوف الهلال في الدقيقة الـ86.

وسيواجه الهلال نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي بمونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر.