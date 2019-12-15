فيتامين نقصه قد يسبب العمى!

المواطن - متابعة

يحتاج الجسم السليم عمومًا إلى التغذية السليمة والكافية مع الحرص على إمداده بكافة الفيتامينات والمعادن اللازمة؛ وذلك للمحافظة عليه من كافة الأمراض، خاصة إصابة الأعضاء الداخلية والخارجية للجسم، لذا يجب التركيز على إمداد الجسم بالفيتامينات اللازمة والتي يسبب نقصها مشاكل خطيرة مثل نقص فيتامين A الذي قد يسبب العمى.

ويعتبر فيتامين A أحد أهم العناصر الرئيسية التي يحتاجها الجسم بكميات معينة يوميًّا؛ وذلك لما يحتويه من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا كبيرًا في صحة العيون والمحافظة على الشبكية والقرنية ونمو العظام لذلك يجب أن نحرص على تناوله بكميات كافية؛ حتى لا يصاب الجسم بالعديد من الأمراض، حسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

ويلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًّا في قوة نظرك ووضوحه، حيث يساعد في إنتاج أصباغ معينة تتيح لشبكية العين العمل على النحو المطلوب، وأثبتت الدراسات أن قطرات العين التي تحتوي على فيتامين A فعالة في علاج جفاف العين.

كما ثبت أن قطرات فيتامين A فعالة في علاج نوع معين من التهاب العين يسمى التهاب القرنية الحوفي، ووفق دراسة أخرى، فإن مكملات فيتامين A قد قللت من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المتقدم بنسبة 25% لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأفادت دراسة أجراها الباحثون في جامعة كولومبيا، أن شكلًا اصطناعيًّا متغيرًا من فيتامين A أظهر إمكانية محتملة لإبطاء تطور مرض ستارغاردت، وهو مرض وراثي للعين يسبب فقدان البصر الشديد لدى الشباب.

ويحتوي فيتامين A على العديد من الفوائد الأخرى أيضًا بدءًا من تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان إلى تعزيز صحة جهاز المناعة لديك، بالإضافة إلى المساعدة في تقليل خطر ظهور حب الشباب ودعم النمو الصحي بشكل كبير.

ويتوافر هذا الفيتامين الحيوي في الحليب خالي الدسم، زيت كبد سمك القد، البيض، حبوب الإفطار المحصنة، الخضراوات والفواكه ذات اللون الأصفر والبرتقالي كالجزر والبرتقال والليمون، إضافة إلى الخضراوات الورقية الداكنة مثل البروكلي السبانخ وغيرها.