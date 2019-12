قائمة أفضل 10 مسلسلات في 2019

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تضمن موسم الأعمال الدرامية العالمية الكثير في جعبته في عام 2019، ومع مشارف انتهاء العام الذي أنتجت فيه العديد من الأعمال التي أثارت جدلًا واسعًا ومن أبرزها مسلسل تشيرنوبل الذي تحدث عن واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في التاريخ، ويعرض موقع بازفيد قائمة بأفضل المسلسلات التي أُذيعت هذا العام، بحسب تصويتات متابعيه:

1- fleabag:

‏مسلسل بريطاني كوميدي يدور عن امرأة يافعة تنتقل إلى لندن لتعيش الحياة العصرية.

2- Watchmen:

Watchmen أو المراقبون، هي مسلسل تلفزيوني درامي خارق، وهو بمثابة إحدى سلاسل المسلسلات المحدودة لعام 1987 التي تحمل نفس الاسم، يتمتع بسلسلة من الحوارات الرائعة بين الأبطال، وهو ما أكسبه شعبية كبيرة منذ صدوره في أكتوبر هذا العام.

3- Unbelievable:

لا يُصدق، هو مسلسل تلفزيوني درامي أمريكي، يدور حول مشاركة بعض الفتيات عن تجاربهن حينما تعرضن للاغتصاب، ويروي مآسيهن، وأصبح هذا المسلسل واحدًا من أفضل العروض التي وثقت تجارب الاعتداء الجنسي.

4- Chernobyl:

تدور أحداثه حول كارثة تشيرنوبل النووية التي وقعت في الجمهورية الاشتراكية السوفيتية الأوكرانية، والجهود غير المسبوقة التي تلت ذلك.

5- When They See Us:

يروي المسلسل صورة من صور القمع والظلم، وقد يوقعك في دوامة من السوداوية، ويتكون من 4 حلقات فقط، لكنه يحمل رسالة وعملًا فنيًا عظيمين.

6- Stranger Things:

يدور مسلسل أشياء غريبة حول اختفاء طفل وسط أحداث خارقة للطبيعة تحدث في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك ظهور فتاة ذات قدرات نفسية حسية تساعد أصدقاء الطفل المفقود في بحثهم الخاص عن صديقهم.

7- Russian Doll:

نال عرض الدمية الروسية على درجة 100% على موقع Rotten Tomatoes المختص بنقد وتقييم الأعمال الفنية، وتدور القصة حول حياة الشابة ناديا التي تعيش في نيويورك، التي تحب كل ما هو عصري لكنها تبقى دائمًا عالقة في دائرة مغلقة ما بين الحياة والموت، والألم والبعث، وهتافات عيد الميلاد، وأزمة منتصف العمر.

8- Succession:

يُركز عرض الخلافة على عائلة روي الخيالية، والملاك المجتلين لإمبراطورية عالمية يقاتلون من أجل السيطرة على الشركة، وقدم أبطاله أداءً رائعًا لا تشوبه شائبة، ما يجعله من العروض التي يجب مشاهدتها قبل انقضاء العام.

9- Killing Eve:

يدور العرض المثير، قتل إيف، حول لعبة مطاردة بين ضابطة مخابرات تُدعى إيف تعيش حياة مملة لم ترتق أبدًا لتوقعاتها ولا لتخيلاتها لحياة الجاسوسية وعالم المخابرات، لكن ذلك يتغير كليًا عندما تبدأ بعملية مطاردة ومحاولة اصطياد القاتلة فيلنيل.

10- Game of Thrones:

مسلسل الفانتازيا الملحمي الذي نال أكبر عدد مشاهدات في التاريخ وبات واحدًا من أكثر العروش شعبية في العالم، جاء في المرتبة العاشرة على قائمة بازفيد كواحد من أفضل العروض في هذا العام، وهو اقتباس عن رواية أغنية الثلج والنار لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.