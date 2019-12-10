قبيلة تأكل لحوم البشر وتبتر أطراف نسائها لسبب غريب!

المواطن - متابعة

تعيش قبيلة داني في وادي باليم بجبال بابوا المركزية بإندونيسيا، ولكن بشكل غريب، حيث يقدم أفرادها على أكل لحوم البشر، وتبتر النساء أطراف أصابعها عند موت أحد المقربين إليهم؛ كتأكيد على الشعور بالألم واسترضاءً للموتى.

وتشمل تقاليد القبيلة التي يعود تاريخها إلى 250 عامًا، تشحيم أجسام أسلافهم المحنطة بدهن الخنزير يوميًّا للحفاظ عليها، واستخدام فأس حجري لإزالة أطراف أصابع النساء عند موت أحد المقربين منها.

يُزعم أن هذه القبيلة قد توقفت عن أكل لحوم البشر وتقطيع أصابع النساء منذ فترة، ولكن ما زال بالإمكان رؤية الأصابع المبتورة للسيدات الأكبر سنًّا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفرضت السلطات الإندونيسية بعض القوانين خلال العقود الماضية، لحث قبيلة داني على التخلي عن تقاليدهم وثقافتهم، ولكن حتى اليوم ما زالوا يحتفظون ببعض هذه التقاليد.