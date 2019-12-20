قصة سجين.. عبدالله إنسان بسيط قاده الطمع إلى السجن

قصة سجين.. عبدالله إنسان بسيط قاده الطمع إلى السجن

2019/12/20
الساعة 2:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

بعدما قبع عبدالله خلف القضبان أدرك أن الحياة السعيدة لا تعني أن يكون لديك الملايين في البنوك والسيارات الفارهة لكنها تكمن في وظيفة محترمة تدرّ دخلًا محترمًا وزوجة صالحة وسيارة متوسطة الحال.

عبدالله أدرك الحقيقة المرة مؤخرًا بعدما عانى مرارة السجن، فمنذ أن قرر ترك الحياة البسيطة والبحث عن الملايين بدأت رحلة المتاعب.

ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن جانبًا من قصة السجين الذي تعرف على موظف بإحدى شركات السيارات وعرض عليه الموظف أن يقرضه بعض المال ليوسع تجارته، لكن رياح الطمع قادت سفينة عبدالله إلى غياهب السجن.

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. مطاردة تنتهي بضبط كمية ضخمة من الكبتاجون بالرياض
    •
  • راوغ بين المركبات وسقط فكانت المفاجأة في المضبوطات!
    •
  • فيديو.. جهود الداخلية وإشادة الحجاج بـ طريق مكة
    •
  • فيديو.. المرور یطارد مركبات على الطرق السریعة بالریاض
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :