كارثة غير متوقعة وقع فيها الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأزمات لا زالت تُلاحق فريق الاتحاد، وذلك بعد أن تعادل مع الفتح أمس السبت بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان برنامج ” الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية ذكر بالأمس أن إدارة نادي الفتح سترفع احتجاجًا ضد الاتحاد حول نظامية مشاركة اللاعب مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد في المباراة.

وكشف القانوني أحمد الأمير المختص باللوائح الرياضية عن كواليس احتجاج الفتح ضد الاتحاد حيث قال: في حالة عدم تسجيل اللاعب مهند الشنقيطي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمكونة من 30 لاعباً خلال فترة الصيف فإن احتجاج الفتح صحيح، ولكن في حالة تسجيله وتواجده في القائمة منذ بداية الموسم في القائمة فإن احتجاج الفتح غير صحيح.

اشتراطات معينة لإثبات قانونية مشاركة الشنقيطي

وأضاف الأمير: أما في حالة تسجيل مهند الشنقيطي أو إعادة تسجيله خارج فترات التسجيل فذلك لا بد أن يكون من خلال اشتراطات معينة يجب توافرها لتتم الموافقة على تسجيله، ومنها إصابة لاعب في قائمة الـ30 إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق إلى بداية فترة التسجيل التالية.

وتابع الأمير: ولا بد أن يكون عقد اللاعب مهند الشنقيطي الاحترافي غير مفعَّل مع النادي لتسجيله خارج فترات التسجيل، ولا بد من توقيع عقد احترافي جديد معه، لكي يتم تسجيله خارج فترات التسجيل كبديل للاعب مصاب.

وقال أحمد الأمير: ولكن المتحدث الرسمي للاتحاد قال بأنه تمت إعادة تسجيل اللاعب قبل أسبوعين، وذلك يعني أن التسجيل تم خارج فترات التسجيل، وهنا لا بد من توافر الاشتراطات التي سبق ذكرها لكي يكون التسجيل قانونياً.

وأضاف الأمير: وفي حال عدم توافر تلك الاشتراطات لتسجيل اللاعب أو إعادة تسجيله في القائمة فإن تسجيل اللاعب ومشاركته تُعد غير قانونية، وهنا لا بد أن نُفرِّق بين تسجيل اللاعب وبين ضمه لقائمة الفريق.

وواصل الأمير قائلًا: اللاعب مهند الشنقيطي مسجل مسبقًا كلاعب اتحادي في الاتحاد السعودي لكرة القدم ولا يحتاج تسجيلاً جديداً، ولكن ضمه لقائمة الـ30 لا بد أن يكون خلال إحدى فترتي التسجيل وذلك ما نصت عليه المادة 10/11 من لائحة الاحتراف.

الاتحاد موقفه سليم 100%

وكان أحمد صادق دياب، متحدث الاتحاد، قال لبرنامج الديوانية: إن الاتحاد يملك خطاباً من لجنة الاحتراف يؤكد قانونية مشاركة مهند الشنقيطي مع العميد.

العقوبة التي تُهدد الاتحاد

وفي حال تم إثبات مخالفة الاتحاد فقد تُحسب نقاط الفوز الثلاث للفتح ويُعتبر الاتحاد خاسرًا.

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