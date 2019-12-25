لقطة طريفة من وليد الفراج بعد تأهل النصر

المواطن - محمد سمعه

قدم الإعلامي وليد الفراج، لقطة طريفة، وذلك خلال حديثه عن تأهل نادي النصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي ضمك.

وطالب وليد الفراج فريق الإعداد الخاص ببرنامجه، تعديل نتيجة مباراة النصر وضمك، حيث كتب فريق الإعداد بالخطأ أن ضمك هو من فاز على النصر برباعية مقابل هدفين.

وعلّق الفراج على خطأ فريق الإعداد قائلًا: يا شباب لا تسببون لنا مشاكل، النصر هو من فاز وليس ضمك.

وفي الفترة الأخيرة، تعرض برنامج ” الدوري مع وليد ” لوليد الفراج للعديد من الانتقادات، بسبب الإسقاطة الإعلامية للناقد الرياضي عادل التويجري حيث وصف الدوري السعودي بأنه دوري ” أم أحمد”.

وسجل رباعية النصر، في شباك نادي ضمك كل من عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف، بينما سجل يحيى الشهري الهدف الرابع، وسجل لنادي ضمك اللاعب مازن أبو شرارة هدفين.

من ناحية أخرى، تسعى إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت إلى حسم ثلاث ملفات مهمة وشائكة للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تريد إدارة النصر التركيز على ضم حارس مرمى جيد ليكون بديلًا للحارس الأسترالي برادلي جونز في ظل عدم التأكد من التجديد للحارس وليد عبدالله.

وسيكون الملف الثاني والمهم هو التجديد للساحر البرتغالي روي فيتوريا، الذي قاد النصر للتتويج ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الاستثنائي 2018-2019، وبفارق نقطة عن نادي الهلال. أما الملف الثالث فهو إيجاد بديل قوي هجوميًا للمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي أصبح قريبًا من توديع العالمي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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