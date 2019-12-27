مدرب تشيلسي يرفض استبعاد ضم صفقات في يناير
بعد السقوط أمام ساوثهامبتون

مدرب تشيلسي يرفض استبعاد ضم صفقات في يناير

2019/12/27
الساعة 9:40 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

رفض المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي استبعاد تحرك البلوز للتعاقد مع صفقات قوية في يناير، وذلك بعد الخسارة أمس الخميس من نادي ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد: المباريات القوية دائمًا تكون صعبة لأنها تعبر عن شخصيتك وما حدث هو نفس القصة أمام بورنموث وهو عدم استغلال عامل الأرض في المباريات.

وتابع لامبارد: يجب أن يتطور الأداء لأن الفرق التي نواجهها ليست غبية.

وبعد الخسارة من ساوثهامبتون في ملعب ستامفورد بريدج يتواجد تشيلسي بالمركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 20 نقطة عن المتصدر نادي ليفربول.

جدير بالذكر أن تشيلسي كان خسر لقب السوبر الأوروبي في شهر أغسطس الماضي، أمام نادي ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

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