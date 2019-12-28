هجوم شديد على النصر بسبب قرارات التحكيم

المواطن - محمد سمعه

شُن هجوم قوي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وذلك بسبب قول البعض إن أصفر العاصمة استفاد من القرارات التحكيمية في مباراة الفيحاء التي أُقيمت اليوم بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع الإعلامي فارس المحيميد الذي قال عبر حسابه في تويتر: لاعب الفيحاء سبقه “الغنام” بالضرب، ولكن يظل تصرفًا أحمق من لاعب الفيحاء، علمًا أن الاعتداء أقل قوةً من اعتداء “مرابط” على حارس الرائد، لكن القرارات متفاوتة كالعادة.

وقال الإعلامي مُعن القويعي في السياق ذاته عبر حسابه في تويتر: ضرب من حمد الله يستغلها الغنام ويسجل الثاني للنصر لا VAR جابها من زاوية صح ولا حكم ساحة رجع لمشاهدتها، الفيحاء تم نحره من الوريد للوريد.

بينما أوضح الناقد الرياضي فهد الروقي قائلًا: الفار يستدعي الحكم على خطأ لا يستوجب الاستدعاء، الحكم يتماشى مع الاستدعاء ويطرد.

وأضاف الروقي: بين هذا وذاك شبهة جزائية للمنافس وقائمة طلبات مستجابة من الموسم الماضي، ما يحدث يجب التوقف عنده.

جدير بالذكر أن المحلل التحكيمي سعد الكثيري قال بأن ركلة جزاء النصر التي احتُسبت في الدقيقة الـ71، والتي سجل منها المغربي عبدالرزاق حمد الله، غير صحيحة من قبل حكم المباراة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز برباعية مقابل هدف على الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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