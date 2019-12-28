وسم مباراة النصر والفيحاء يتصدر تويتر في المملكة

المواطن - محمد سمعه

تصدر وسم مباراة النصر والفيحاء بالجولة الثالثة عشر من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موقع ” تويتر” في المملكة وذلك بسبب أهمية المباراة للفريق النصراوي.

وكان الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء انتهى بتقدم الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب التشيلي روني فيرنانديز بالدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.

وقبل إقامة مباراة النصر والفيحاء، يتصدر النصر بطولة الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من إحراز فوز ثمين على حساب فريق الفيصلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال الشوط الأول، حاول الفريقان إحراز الهدف الأول في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز الهجمة بالشكل المثالي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة والفيصلي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح الوحدة في إحراز هدف اللقاء الوحيد عبر اللاعب راكان شملان بالدقيقة السابعة والسبعين عبر تصويبة مخادعة لحارس الفيصلي.

ولم ينجح الفيصلي في إدراك هدف التعادل لينتهي اللقاء، بفوز الوحدة بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الوحدة بعد الفوز 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 20 نقطة بالمركز السابع.

وبعد فوز الوحدة، تراجع الهلال للمركز السادس برصيد 21 نقطة.

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