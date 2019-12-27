وسم مثير يتصدر تويتر في المملكة بعد تعادل الهلال

المواطن - محمد سمعه

انتشر وسم مثير عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة في الساعات الأخيرة، وذلك بعد تعادل الهلال مع نادي الحزم أمس بالجولة الـ13 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودشن النصراويون عبر “تويتر” وسم “الهلال المركز السادس بالدوري”، حيث علّق الكاتب شويش الفهد المعروف بميوله النصراوية فقال: انتهت المنافسة بين النصر والهلال من بعد رأسية البرازيلي برونو الشهيرة والآن نحن على موعد مع الزعيم العالمي لاكتساح البطولات بداية من السوبر السعودي ثم كأس الملك والدوري.

مباراة مجنونة تُحدد مصير الهلال:

وفي السياق ذاته قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: مباراة الوحدة والفيصلي أيًّا كانت نتيجتها ستحول الهلال من المركز الخامس للسادس، الحل ينسحب الفريقان.

وأضاف المريسل المعروف بميوله النصراوية: هاشتاق الهلال المركز السادس بالدوري يتصدر الترند، ومباراة الوحدة والفيصلي ستكون قوية جدًّا فالفائز سيُزاحم بقوة على الوصافة، لكن الغريب أن الهلال يحتل المركز الخامس وإذا فاز الوحدة أصبح الهلال سادسًا، وإذا فاز الفيصلي أصبح الهلال أيضًا سادسًا وإذا تعادلوا أصبح الهلال سادسًا وش هالمباراة القلق.

جمهور الهلال يُبدي اندهاشه:

وأبدى الجمهور الهلالي اندهاشه من الوسم، خاصة أن فريق الهلال له ثلاث مباريات مؤجلة في بطولة الدوري، حيث يستعد الفريق الهلالي لمواجهة العدالة بالجولة العاشرة من الدوري يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًّا المركز الخامس برصيد 21 نقطة في أولى مباريات الزعيم بعد العودة من مباريات كأس العالم للأندية.

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